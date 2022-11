Viviana Saccone explicó por qué se quiere retirar del mundo de la actuación

Viviana saccone 1.jpg

“No me banqué la ciudad, me sentía muy sola. Era muy introvertida cuando era muy jovencita. Fue más fuerte que yo, no me la banqué y me volví”, explicó Viviana Saccone antes de agregar: “Recuerdo una mañana que fui a salir de mi casa para tomar el tren, me agarré del picaporte y me largué a llorar, no podía parar de llorar. Sentía una enorme angustia y ahí no pude volver a Buenos Aires”.

“Ese día me quedé y le dije a mi mamá “no voy a volver”. Todo ese año me quedé allá. Fue en agosto, septiembre. Al año siguiente hice magisterio por dos años y en esos dos años me pasaba que decía “¿qué hago?”, porque me daba cuenta de que estaba en una que tampoco me iba a hacer feliz y que iba a tener que conformarme con algo para subsistir, para ganarme la vida, pero que no me iba a hacer feliz”, agregó la actriz.

Fue entonces que lentamente, empezó a darle otra oportunidad a la actuación, viajando más seguido a Buenos Aires. “Al año y medio más o menos empecé a viajar de nuevo, a volver a estudiar de nuevo los fines de semana, haciendo cursos, cosas cortas”, explicó.

Viviana saccone 2.jpg

Finalmente, la gran ansiada oportunidad apareció, logrando así cambiar la vida de Viviana Saccone para siempre.

“Se presentó la posibilidad de Clave de sol. Al principio viajaba todos los días porque tampoco sabía qué tanta continuidad me podía dar eso. Cuando vi que ya había pasado seis meses, siete meses y la cosa seguía y seguía trabajando, ahí volví de nuevo a Buenos Aires, alquilé un departamento y ahí se empezó a dar una cosa de continuidad”, cerró la actriz.