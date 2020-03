Vizzotti y un nuevo parte por el covid-19: "Es importante que los repatriados se aislen"

"Las provincias argentinas que han reportado casos siguen siendo 11, no se ha modificado", destacó y precisó que "18 pacientes ya fueron dado de alta de las instituciones en las cuales habían sido internados".

A su vez, indicó que la cantidad de fallecidos asciende a tres casos. "En el día de ayer murió un hombre de 68 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad. Era residente de la ciudad de Buenos Aires y había tenido contacto con un viajero", detalló Costa.

Por otro lado, reportó que 565 casos dieron negativo a través de los estudios de laboratorio que se realiza en el instituto Malbrán (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), mientras que otros 96 casos fueron descartados por investigación epidemiológica.

"La definición de casos 'sospechosos', en relación a personas que llegan del exterior se mantienen", advirtió Costa, antes de recordar los países contemplados en esta categoría: Estados Unidos, Brasil, Chile, Irán, China, Corea del Sur y Japón, además de los que se encuentran en el continente europeo.

A nivel mundial, este miércoles se sumaron 9 países a la pandemia y ya hay un total de 158 países afectados, donde los casos van en aumento. En América la cantidad de casos han ascendido a 4.979 con 68 fallecidos. "Esta situación genera sin lugar a dudas un aumento del riesgo para los países de la región y para Argentina en particular, donde todavía estamos en una etapa más temprana de evolución", sostuvo, por su parte, Vizzotti

"En este contexto -en función de las medidas que tomó el Estado nacional, de restringir el ingreso y permitir el ingreso de argentinos y residentes en Argentina- el rol que tiene esa población que está llegando de viaje es clave para poder mitigar la transmisión y prevenir la transmisión del virus", enfatizó.

"Quedarse en su casa 14 días, desde que llegan de las zonas endémicas, es tan importante como para, en el caso de tener algún síntoma, minimizar la posibilidad de transmisión. Cada día va tomando más importancia este rol", recalcó. "Estamos repatriando a los argentinos, es muy importante que puedan volver al país, pero también es muy importante que puedan tomar esa medida de aislamiento", insistió.

"También es importante decir que el virus tiene un pedido de incubación y muchas personas que ingresan al país ni siquiera saben que tuvieron contacto con el virus, así que la información es clave para entender el motivo por el cual está esta indicación", subrayó.

"Desde el punto de vista del número de casos, está descrito en la Argentina y en todo el mundo, que por supuesto puede haber casos asintomáticos que no consulten. En ese sentido, el registro epidemiológico en función a la vigilancia en laboratorio en todo el mundo tiene limitaciones y subnotificaciones. Esta es una pregunta muy frecuente, por eso es importante aclararlo", planteó.

Añadió que la Argentina, desde una etapa temprana "vigila infección respiratoria aguda grave", según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. "Son las personas que ingresan a respirados y no tienen una causa como indicador de circulación de coronavirus no identificado y hasta el momento no hemos identificado casos en este contexto"

Se avanza para descentralizar los test

"Seguimos trabajando para ampliar el diagnóstico y descentralizarlo", manifestó Vizzoti. "Mañana es la capacitación del Malbrán, no sólo a seis provincias, se amplió a las 24 jurisdicciones. El desafío y el trabajo fue desde el primer momento fue la descentralización del Malbrán. La limitación es contar con reactivos a nivel mundial y por el trabajo en relación a la capacitación", explicó.

"En relación a lo que estamos haciendo en la Argentina, coexisten la etapa de contención, para minimizar el ingreso, y las recomendaciones de mitigación", recordó y señaló que en ese marco "nueve provincias han tomado la decisión de minimizar el ingreso y la salida de personas de sus fronteras". "Estamos viendo como se van implementando estrategias más intensivas en diferentes provincias", agregó.

Los recaudos que deben tener en cuenta las personas que están dentro del grupo de riesgo

A su turno, Omar Sued hizo hincapié en la necesidad que la población respete las indicaciones del gobierno en cuanto al aislamiento social y evitar actividades que no sean imprescindibles "porque esa es la manera de preservar a los grupos de mayor riesgo".

Embed

"Si no cortamos la transmisión al afectar a los grupos de edad mayor el riesgo de mortalidad también en fase exponencial. Una persona mayor de 60 años puede tener una mortalidad del 4% , pero una de 70, el 8% y una de 80, del 16%. Entonces va duplicando la posibilidad de mortalidad", argumentó.

Por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Hay que evitar las actividades y las visitas que no sean necesarias. Por supuesto la salud mental de nuestros adultos mayores es importante y no los podemos aislar completamente, pero seamos precavidos y intentemos no visitarlos si estamos con fiebre, tos, si tenemos síntomas o si somos personas que tenemos muchísimos contactos afuera en nuestra vida cotidiana", aconsejó.

También tenemos que tener en cuenta que hay otras personas con alto riesgos: personas con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades graves pulmonares o crónicas, los diabéticos, los inmunosuprimidos, los que toman medicación o altas dosis de corticoides, trasplantados, personas con VIH que no están en tratamiento o que todavía no tienen una recuperación buena el sistema inmune, pueden tener riesgos, independientemente de la edad. Por eos tienen que tomar los mismos recaudos", resaltó.

Embed A Flourish chart

