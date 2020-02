Vóley: el Monito ya es el líder bloqueador de la Liga

Las estadísticas no mienten. Javier Sánchezconsiguió más puntos desde el bloqueo que todos en la presente Liga Argentina de Vóley. Son 47 en total y en ese rubro nadie lo supera (además se ubica cuarto en la tabla que lo promedia con los sets jugados). El Monito alcanzó el "1" el pasado fin de semana, con los triunfos ante los encumbrados Ciudad y River, en un perfecto weekend que deja con chances al Dino de alcanzar el 2° puesto de la fase regular, lo cuál lo perfilaría muy bien para los playoffs. Y en la antesala del partido de este jueves con el Millo en el Ruca Che, Sánchez asegura: "No me fijo tanto en la tabla, no aspiro a quedar segundo. Sí a jugar el mejor vóley posible para llegar a los play off de la mejor manera y, sea el rival que sea, poderle ganar". "Disfruto mucho no tanto del resultado sino de la competencia en sí. Voy partido a partido", resume el emblema.