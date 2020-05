Â¡Vuelve el fÃºtbol con la Bundesliga! QuÃ© partidos ver

El regreso de la Bundesliga se destaca porque es la primera liga de las "grandes" de Europa, entre las que están la inglesa, italiana y la española, que se reanuda luego de la interrupción ocurrida en marzo pasado por la pandemia que mantiene en vilo a gran parte del planeta.

El certamen retorna después de un riguroso testeo a 1.274 personas entre futbolistas, técnicos, fisioterapeutas y personal de los equipos, con 10 positivos entre la Primera y la Segunda División

En esta reanudación se implementará la modificación de las normativas sugerida por la FIFA para que los equipos puedan hacer cinco cambios por partido.

La medida apunta a preservar el estado físico de los jugadores y mitigar el efecto de la inactividad provocada por la pandemia.

El Dortmund está segundo en la tabla con 51 unidades, a cuatro del puntero del Bayern Munich, que busca el octavo título consecutivo y que jugará el domingo visitando a Union Berlín.

Por su parte, el Schalke está sexto con 37 unidades y por ahora ingresa en la clasificación para la Liga de la UEFA. Este será el 96 to. clásico y la paridad es notable con diferencia de 33-32 para Borussia, con 33 empates.

En el plantel de Dortmund está el ex Boca Leonardo Balerdi, y tiene al notable goleador noruego Erling Haaland y podría jugar el "verdugo" de Argentina en Brasil 2014 Mario Gotze, debido al desgarro de Marco Reus entre tantos lesionados como Axel Witsel y Jadon Sancho.

Además de Balerdi en Alemania juegan los argentinos ex River Exequiel Palacios y Lucas Alario (Bayer Leverkusen), el ex Independiente David Abraham (Eintrcht Frankfurt) y el ex Estudiantes de La Plata Santiago Ascacibar (Hertha Berlin).

-> La agenda para este finde

Sábado

10:30: Borussia Dortmund vs. Schalke 04 (ESPN 2).

10:30: Hoffenheim vs. Hertha Berlin (FOX Sports 2).

10.30: Leipzig vs. Friburgo.

10.30: Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn.

10.30: Augsburgo vs. Wolfsburgo.

13.30: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Moenchengladbach (ESPN 2).

Domingo

10:30: Colonia vs. Mainz (FOX Sports 2).

13:00: Union Berlin vs. Bayern Munich (ESPN 2).

Lunes: 15:30 Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen (ESPN 2).

Arranca el derbi fantasma en Alemania

-> Los cinco Argentinos en la Bundesliga

Son cinco los jugadores Argentinos que juegan en la Bundesliga, la mayoría de ellos integrantes de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni. Ellos son Lucas Alario, Exequiel Palacios, Leonardo Balerdi, Santiago Ascacíbar y David Abraham.

Lucas Alario quien fue el máximo anotador en el ciclo de Marcelo Gallardo como DT de River (2014-actualidad) con 41 goles llegó al Leverkusen a fines de agosto de 2017 desde Núñez, debido a que la presente es la tercera temporada en el equipo del BayArena. En la vigente, acumula seis goles y dos asistencias en 18 presentaciones.

En este mismo equipo que conduce Petr Bosz está desde fines del año pasado otro ex Millonario, Exequiel Palacios. El tucumano que llegó en enero, solamente pudo jugar tres partidos –dos de titular y uno desde el banco- hasta el inicio de la pandemia. El cuadro de Leverkusen está quinto en la tabla con 47 unidades, ocho menos que el líder, el Bayern.

Por su parte el Dortmund tiene a un ex Boca: Leonardo Balerdi. El defensor pasó al equipo del Signal Iduna Park en enero de 2019, pero como Palacios en el equipo de Bosz, se está acomodando. El oriundo de Villa Mercedes solo jugó 12 minutos en la actual temporada, en la que también se sentó en el banco de suplentes 14 veces. El Dortmund es el perseguidor más inmediato de los de Múnich con 51 puntos.

Mientras que otro zaguero el ex independiente, David Abraham integra las filas del Eintracht Frankfurt tras llegar a la Bundesliga en 2013, al Hoffenheim procedente del Getafe para dos años después recalar en Las Águilas. En la temporada pasada jugó 14 partidos y anotó un gol en la histórica goleada de su equipo sobre el Bayern por 5-1 Ocupa la 12° en la lista de clasificaciones con 28 unidades, a nueve del último parcialmente clasificado a la UEFA Europa League (Schalke 04 con 37).

El otro argentino en la Bundesliga es Santiago Ascacíbar. El ex volante central de Estudiantes que arribó al al Sttutgart (actualmente en la segunda división del fútbol bávaro) a mediados de 2017 se sumó al Hertha Berlín dónde sólo ha jugado siete partidos. Con el Hertha, lucha por sostenerse en la categoría (posee 28 puntos, está por detrás del Eintracht Frankfurt en la tabla).

Cabe remarcar que la Bundesliga regresará junto a la segunda división del fútbol alemán, en la que también hay cuatro argentinos: Nicolás González y Mateo Klimowicz (hijo de Diego, exWolfsburg, Bochum y Dortmund, entre otros) en Sttutgart, Nicolás Sessa en Erzgebirge Aue y Kevin Sessa en Heidenheim 1846.

-> Ante el miedo, los liberan

El Borussia Dortmund anunció que liberará de la obligación de jugar a aquellos jugadores que lo pidan por miedo al contagio, anunció este viernes el director deportivo Michael Zorc. "Si alguien tiene dudas o tiene miedo manejaremos la situación racionalmente y lo dejaremos en libertad de no jugar", dijo Zorc.

Sin embargo, Zorc aseguró que no siente que en el equipo haya dudas frente a la reanudación de la temporada cuando Borussia Dortmund dispute una nueva edición del clásico de la cuenca del Ruhr ante Schalke 04.

