Otros en cambio no serán de la partida porque bajaron de categoría, como el caso del cipoleño Néstor Moiraghi, campeón con Tigre de la Copa de la Superliga que no obstante descendió a la Primera Nacional y de Facundo Monteseirín, el también defensor oriundo de Cutral Co que actúa en San Martín de San Juan de la segunda división.