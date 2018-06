La modelo, que vive en Italia, expresó su opinión sobre la legalización del aborto, que logró media sanción en Diputados.

Con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, apoyó en primera instancia a Amalia Granata, quien se manifestó públicamente en una campaña "a favor de las dos vidas" y que ayer fue echada de Canal 9 por un desafortunado tuit tras la muerte de la hija de una de las Trillizas de Oro.

"Cuanta razón tiene Amalia Granata. El derecho nuestro termina donde inicia a latir otra vida dentro nuestro, con todo el derecho del mundo a vivir", escribió Wanda, que tiene casi tres millones de seguidores en la red social.

Embed Cuanta Razón tiene AMALIA GRANATA El derecho nuestro termina donde inicia a latir otra vida dentro nuestro, con todo el derecho del mundo a VIVIR!prevención ,adopción , y responsabilidad. no solo por un embarazo no deseado tamb por las enfermedades q vienen por no cuidarse... — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 28 de junio de 2018

Además, Wanda respondió algunos de los mensajes que recibió después de que se manifestara en contra de la legalización. "Prevención, adopción y responsabilidad. No solo por un embarazo no deseado. También por enfermedades que vienen por no cuidarse", agregó.

"Yo entiendo tu postura, pero no metan la adopción en el medio. No tienen idea lo que pasan los chicos en el proceso de adopción. Algunos quedan para siempre en ese sistema, les banco la defensa de las dos cosas, pero por favor no mezclen la adopción", pidió una usuaria.

"¡Entonces, pidamos por eso! Matar es ir a lo más fácil y contra los más inocentes e indefensos. Ellos no piden venir al mundo. Hay algo que se llama hacerse responsable de los actos. Pero no a la muerte de un indefenso", aseguró Wanda.

"Pensé que entendías el proyecto, Wanda. Es obvio que todos pensamos iguales y lo comparto pero sin agredir al que no está pensando igual, por favor. Somos todas mujeres y luchamos para tener más posibilidades de decidir sobre lo que queremos, o no", le escribió otra usuaria.

Siguiendo fiel a su postura, la respuesta de Wanda Nara fue contundente: "Sobre nosotras sí. Podés elegir cuidarte o no. Pero, ¿quiénes somos para quitarles la vida a nuestros hijos?".

