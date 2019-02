Wanda Nara echó más nafta al fuego de la pelea con Ivana Icardi

Ivana, minutos después, volvió a la carga e intentó explicar el por qué del encono con Wanda.

"Al ex repre: le cagó el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hermano. A la ex novia: le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hermano y provocarla. A nuestra familia: le hizo creer que lo queremos por su plata. No juzgo, hablo de hechos. ¿Pero es mejor callarse no?", publicó en la red social del pajarito la hermana de capitán del Inter.

Embed Al ex repre: le cagó el trabajo e hizo creer que quería estafar a mi hno.

A la ex novia: le hizo la vida imposible hasta que consiguió estar con mi hno y provocarla.

A nuestra flia: le hizo creer que lo queremos por su plata.

No juzgo, hablo de hechos. Pero es mejor callarse no? — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 8 de febrero de 2019

¿Tendrá fin la guerra o habrá nuevas esquirlas? Por ahora, el futbolista no se ha manifestado al respecto y su mantuvo al margen.

LEÉ MÁS

Guerra declarada entre Wanda y su cuñada