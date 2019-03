“Vino a visitar a mi nena. No entiendo por qué no la reconocen y la dejan pasar. Wanda odia que no la tenga autorizada”, reveló.

“¡No me dejan entrar!”, fue lo primero que lanzó Wanda cuando el personal de seguridad le pasó el teléfono para que hable con su hermana. “Lo que pasa es que los Nara somos todo un tema. Chequean varias veces que estemos todos bien”, acotó Zaira, en sintonía, siguiendo la broma familiar.

“Vine sin valija, vine a trabajar poquito tiempo”, comentó la empresaria jugando al misterio.

¿Te vas a quedar a dormir en mi casa? Me olvidé de decirte que tengo a dos amigos viviendo en mi casa. Jako se fue y mi casa es un quilombo. Estoy cuidando un gato, un perro, ahora llegó mi hermana y una pareja de amigos. Bueno, vemos, nos acomodamos...”, dijo Zaira al teléfono, mientras Wanda seguía quejándose. “¡Nadie me abre! Sigo llamando”.

Antes de cortar la comunicación, Zaira le reprochó a su hermana que le avisó recién ayer que llegaba hoy. "Traé todo lo que cocinen ahí hoy porque en tu casa no debés tener nada", reclamó Wanda, pero su hermana le aclaró que después de que se enteró de su visita, fue al supermercado.

