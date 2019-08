"Mauro rechazó todo lo que no fuera quedarse en el Inter. Quiere quedarse al cien por ciento porque no considera acabada su aventura interista… Le llegaron propuestas que ningún futbolista en el mundo habría rechazado, Mauro dijo que no por el Inter. Yo tuve varios contactos, pero él decidió así y nadie puede obligarlo a moverse”, comentó la blonda en el ciclo Tiki Taka.