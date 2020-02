Weinstein fue hallado culpable de abuso sexual y violación

De todas formas, Harvey Weinstein fue declarado “no culpable” de los dos cargos más graves de agresión sexual depredadora y también de violación en primer grado en relación con Mann, por los que podría haber sido condenado a cadena perpetua. Ahora podría enfrentar una sentencia de hasta 25 años.

El caso, de alto perfil mediático, fue el primero tras el nacimiento del movimiento #MeToo. Miriam Haleyi, una de las víctimas, dijo que el magnate la forzó a tener sexo oral el 10 de julio de 2006 en su departamento del Soho, en Nueva York, mientras que la estilista Jessica Mann afirmó que Weinstein la violó en marzo de ese año en el hotel DoubleTree de Midtown.

En octubre de 2017 el periódico The New York Times y la revista The New Yorker publicaron artículos que destaparon múltiples acusaciones de acoso sexual contra el millonario productor por parte de actrices y empleadas.

También en octubre de aquel año, la directora y actriz Asia Argento contó en The New Yorker que Weinstein la había violado en 1997. Nombres como los de Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Rosanna Arquette se sumaron a las voces de mujeres que denunciaron los abusos de Weinstein. “Este es el nuevo panorama para los sobrevivientes de abuso sexual en Estados Unidos, creo, y es un nuevo día porque Harvey Weinstein finalmente ha sido responsabilizado por los crímenes que cometió.

Weinstein es un depredador sexual en serie y violento que usa su poder para amenazar, violar, atacar y engañar, humillar y silenciar a sus víctimas”, explicó el fiscal de distrito Cyrus Vance Jr.

