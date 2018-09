Sin dudas el avance del movimiento #MeToo, que ha sacudido a personajes de peso como Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey, puso un freno en la carrera del el reconocido actor, director y músico.

Desde 1982 y hasta 2017, Allen estrenaba religiosamente una película por año. Este año, se rompió la racha. Su última producción, Rainy Day in New York, no está consiguiendo fecha de estreno comercial en los Estados Unidos.

Amazon suspendió de manera “indefinida” la cinta que en su trama desarrolla un tema sensible: un hombre mayor seduce a una adolescente de 15 años.

Según el diario New York Post, el personaje de Rebecca Hall acusa al de Jude Law (44 años) de tener sexo con su concubina, una adolescente de 15, interpretada por Elle Fanning, que al momento de rodar tenía 19. El diario aclara que en el filme, Fanning es consciente de su vínculo con un hombre mayor, y que alega tener 21 años.

Sin dudas. el argumento se torna más polémico aún si se recuerda el testimonio de la hija adoptiva del director, Dylan Farrow. “Mi padre me llevó a la buhardilla de la casa de campo de mi madre, en Connecticut. Me indicó que me tumbara sobre el estómago y jugara con el tren de juguete de mi hermano. Él se sentó detrás de mí, junto a la puerta, y mientras yo jugaba con el tren, fui asaltada sexualmente. Como niña de siete años, diría que tocó mis partes privadas. Con 32, digo que me tocó los labios vaginales y la vulva con el dedo”, contó la Dylan en una entrevista.

Si bien el director, quien está casado con Soon-Yi (otra hija adoptiva de su ex Mia Farrow), niega haber abusado de la menor, y los tribunales lo absolvieron de cualquier cargo con respecto a esto, la realización reactivó la polémica y afectó incluso sus planes a futuro.

Es que Amazon no le ha dado luz verde para otros tres proyectos acordados. Algunas páginas de internet aseguran que su contrato está a punto de ser cancelado por estar en el ojo del huracán del escándalo que ha revolucionado la industria del cine.

Rainy Day in New York se rodó mientras la hija adoptiva de Allen y y su madre, Mia Farrow, reconocieran públicamente la denuncia de abuso hecha contra el realizador en 1992.

Su hermano Ronan fue uno de los que más contribuyó a la divulgación de las acusaciones de abusos contra el productor Harvey Weinstein (produjo, entre otras Vicky Cristina Barcelona, de Allen), que generó el movimiento #MeToo. Ronan también ratificó la decisión de Dylan, y propagó similares denuncias contra el actor Kevin Spacey y el presentador Charlie Rose.

El elenco de Rainy Day in New York está integrado por Selena Gomez, Timothée Chalament (candidato al Oscar este año como mejor actor protagónico por Llámame por tu nombre), los mencionados Jude Law, Elle Fanning y la inglesa Rebecca Hall (Vicky en Vicky Cristina Barcelona), el mexicano Diego Luna (Y tu mamá también) y Liev Schreiber. El film tuvo un costo de 25 millones de dólares.

