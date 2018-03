Y ahora se fugó el asesino múltiple de Plaza Huincul

El lunes la Justicia pidió su captura, mientras que los familiares de las víctimas afirman temer por sus vidas.

Además, ese día se realizó una audiencia en la que un magistrado avaló el pedido de la fiscalía y declaró en rebeldía a Candia, para quien también solicitó su posterior captura. Es que el condenado no se presentó a firmar el 5 de marzo, pero estuvo en la impugnación del 8, repitió su conducta y no se presentó el lunes 12.

El agresor fue declarado culpable por el asesinato de Pablo Soto y Arturo Sánchez, y por el intento de homicidio de José Prono, hechos por los que se le dictó una pena de 15 años de prisión (ver aparte).

“El lunes fuimos notificados desde la Oficina Judicial de que Candia no se había presentado en la comisaría, que incumplió esa medida. Ahora estamos investigando que pasó desde ese momento hasta que nos enteramos”, indicó al respecto el fiscal jefe Santiago Terán.

Mientras tanto, a Paola Soto, hermana de una de las víctimas, el enojo, el miedo y el desconcierto que por la fuga del homicida la tienen en estado de alerta. “Es peligroso que esté suelto, es gravísimo lo que pasó, a él no le tembló el pulso cuando mató a mí hermano. Hasta que no esté tras las rejas no vamos a estar tranquilos”, afirmó Paola, y recordó la frase que Candia expresó antes de ser detenido: “Maté a tres, me faltan cinco”.

“Nadie sabe nada de Candia. Pero eso lo ocultaron hasta ahora, por eso es mi enojo, porque no nos dijeron nada de lo que estaba sucediendo”, sentenció la mujer.

No damos con el paradero. Una vez que lo atrapemos, va a la cárcel. No puede irse del país, está asegurado eso”.Santiago Terán, Fiscal en jefe

Concretó el doble crimen en 30 segundos

El horror ocurrió el 13 de mayo de 2017, después de las 14, en la casa de Pablo Soto, en el barrio Centenario de Plaza Huincul. Allí, irrumpió Jesús Candia con una escopeta táctica 12.70. En menos de 30 segundos ejecutó a Arturo Sánchez y Pablo Soto. Además, le disparó a José Prono y, creyendo que estaba muerto, se fue del lugar caminando. Prono fue el único sobreviviente del ataque.

Candia fue detenido caminando con el arma y aseguró que había matado a tres y le faltaban cinco más. La indignación llevó a que ese día los vecinos le quemaran la casa.

cronologia

