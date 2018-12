Ya son diez los presos que murieron en la comisaría

A raíz del incendio, ya murieron Carlos Ariel Crovera (25), Juan Carlos Fernández (31), Walter Gabriel “Choco” Barrios (21), Miguel Ángel Sánchez (31), preso en la seccional porque había violado un arresto domiciliario que cumplía en una causa por robo; Elías Soto (20), procesado por “robo calificado por el uso de armas y tenencia de arma de guerra” y Jeremías Rodríguez Aaron, alias “Jere”, quien estaba detenido por una causa por robo agravado. Las otras víctimas son Eduardo Rogelio Ocampo (59), preso por un homicidio agravado; Jorge Luis Ramírez (30), quien tenía una causa por estafa, y Juan Bautista Lavarda (59), quien tenía un pedido de captura.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 del jueves 15 de noviembre en la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, situada en Camino de Cintura 6080, en momentos en que había un total de 27 detenidos distribuidos en tres calabozos. Según fuentes policiales y judiciales, el imaginaria observó en el calabozo número 1, donde estaban alojados 12 internos, que dos presos estaban limando los barrotes de la reja para intentar una fuga. El policía avisó a sus superiores, que solicitaron apoyo, por lo que llegaron diez móviles y se montó un operativo para prevenir y evitar cualquier fuga de la seccional.

Según los voceros, si bien las autoridades trataron de entablar un diálogo con ellos, los internos molestos tras ser descubiertos, colocaron colchones y frazadas contra la puerta de ingreso y las rejas del calabozo y a las 3:50 los prendieron fuego. Siempre según las fuentes, dentro del calabozo además se originó una pelea entre los que pretendían iniciar el incendio y los que no, en tanto las llamas tomaban fuerza y, pese a la acción de los bomberos voluntarios del destacamento 9 de Abril, situado en el inmueble lindero a la comisaría, el fuego y el humo se propagaron por todos los calabozos.

Tras el hecho, cinco policías fueron desafectados de sus funciones por orden de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial: el subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspector Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón y el oficial Eric Alexander Blanco, quienes se desempeñaban en dicha dependencia. Se trata de una decisión administrativa de carácter interno mientras continúa la causa penal que lleva adelante la Justicia.

27 presos estaban alojados en los calabozos ese día

La seccional contaba con capacidad para alojar a 10 detenidos, aunque tenía prohibido hacerlo. estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad. ¿Por qué estaban ahí, entonces?

El dolor y el reclamo de los familiares

Los familiares de las víctimas no se callan. “mi hijo estaba hacía nueve meses en esa comisaría esperando el cupo en otro lugar. el edificio no tenía ninguna condición para alojamiento. Y bueno, su condena fue la muerte. Lo mataron”, dijo Karina, mamá de Jeremías rodríguez (20). “mi hermano estuvo un año y medio esperando un cupo, y el cupo terminó siendo la muerte”, agregó Juana, hermana de Juan Carlos Fernández (31). “mi hijo estaba desde hacía dos meses ahí esperando cupo en un penal. Yo quería que mi hijo saliera mejor de ahí, no peor. Y terminó siendo asesinado, no se merecían morir así”, contó la madre de elías soto (20).