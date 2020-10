Yanina Latorre, aislada y a la espera del hisopado "con todos los síntomas"

Yanina Latorre pegó el faltazo en Los ángeles de la mañana, luego de que Natalia Cociuffo, la coach de su hija Lola en el Cantando 2020, diera positivo en coronavirus . "Anoche yo era Covid positivo en el momento. Soy muy Iavícoli, siento todas las enfermedades juntas. Anoche no olía, me puse a oler todo", contó la angelita vía skype desde su casa, donde cumple con el aislamiento y aguarda el resultado del hisopado que le hicieron a su hija. Como ella es considerada contacto estrecho, permanecerá aislada a la espera que se clarifique cuál es el estado de salud de la participante del reality de canto.

"Diego está indignado, atacado. Quería encerrar a Lola en un cuarto. Empezó a alejarse de la chica como la gente que discrimina. Yo le dije que no, si nos contagiamos, nos contagiamos todos", reveló Yanina Latorre mientras advertía lo difícil que es convivir tomando todos los recaudos.

Mientras la rubia exponía públicamente al ex futbolista, Lola apareció en escena. Fiel a su estilo tranquilo, la joven contó cómo está viviendo la espera del resulado. "Me asusté un poco porque tengo a mis papás que son grandes y me da cosa contagiarlos. Mi papá es muy miedoso, así que estamos acá, guardaditos en casa. Yo me siento bárbara igual", remató con ansias de poder hacer la gala homenaje a Lady Gaga, que por ahora se encuentra en suspenso y la producción del programa ya piensa en un plan b por si alguno de los participantes da positivo en las próximas horas. Una de las alternativas es sumar a Pablito Ruiz, quien participó hace pocos días en el ritmo de tríos.