A su turno, Yanina Latorre dijo sin vacilar: "Es Diego Latorre". "Aunque Diego se separe, yo me muera o él se muera, o él se vaya con otra y me siga cagando, es el amor de mi vida", sentenció.

Más allá del escandaloso affair del ex jugador con la fallecida Natacha jaitt, conocido como el "Puntita Gate", Yanina siempre defendió su matrimonio.

El año pasado, al cumplir 24 años de casada, la panelista compartió una serie de fotos en sus redes y le dedicó un emotivo mensaje al comentarista deportivo. "¡24 años recorriendo un camino, con aciertos y errores! Porque somos una familia real, no la careteamos, vamos para adelante, lo bueno lo disfrutamos y lo malo nos fortalece”, escribió.

Tiempo después de que estallara la noticia sobre el vínculo entre Jaitt y Latorre, Yanina dio una nota en la revista Gente y declaró: "La noche de domingo 11 de junio, mientras hervía los fideos, recibí la noticia… ¡ya era oficialmente cornuda! Tuve una sensación corporal espantosa. Miré a Diego. Le mostré la pantalla de mi teléfono. Discutimos durante diez minutos, lejos de los chicos. Me confesó todo. Serví la comida. Lavé los platos. Me fui a la casa de Ángel de Brito (quien le informó del tema) y no volví hasta las cuatro de la mañana".

"Me sacó su descuido, la torpeza de hacerlo con alguien que yo conozco. Diego fue más boludo que hijo de puta y eso es lo más doloroso. Ver, leer y escuchar es peor que el acto sexual. No me merecía esto: a mí se me puede contar todo", agregó.

"No estoy con Diego por la cama, sino porque es mi mejor amigo, mi hermano, compañero y gran padre. Nuestro proyecto es más fuerte que cualquier polvo", aseguró. " Lo que hizo se lo hizo a él mismo y sabe que lo pagará toda su vida", concluyó.

