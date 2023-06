Yanina Latorre contó cómo fue el "romance" de Tinelli y Marian Farjat en un gym

Desde hace una semana todo el mundo del espectáculo habla del supuesto romance entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat . Luego de que en Socios del Espectáculo revelaron un supuesto encuentro en donde la mediática y el conductor terminaron a los besos, Farjat habló y aunque en un principio negó haber estado con el hombre de América TV, luego dejó entrever que sí habían estado. Sin embargo, desde entonces, Yanina Latorre asegura que entre ellos no pasa nada, y acusa a la ex participante del Hotel de los Famosos que quiere “colgarse” de Tinelli.

Ahora, Yanina Latorre atacó una vez más a Marian Farjat y reveló cómo fue el supuesto encuentro entre el conductor y la mediática en el gimnasio. En LAM, Yanina Latorre detalló la escena, pero advirtió que no puede dar su fuente.

"Mi hija entrena con él a la misma hora pero ella fue a la tarde y el chisme no me lo pasó Lola", aseguró Yanina Latorre antes de agregar: "Estaba entrenando y entró la atrevida, Marian Farjat. Se paró al mismo horario, relojeó, apuntó y lo vio. Se le puso en cuatro, literal, adelante a mover los cul..".

Yanina Latorre reveló una situación comprometedora entre el conductor y la modelo.



"Primera plana del culette... No te puedo decir la fuente", volvió a afirmar la angelita que, ante la consulta de Ángel de Brito sobre qué hizo Tinelli ante las supuestas provocaciones de Marian Farjat, agregó: "Marcelo pegó media vuelta y se fue".

Marixa Balli quien tampoco parece creer el supuesto romance entre el conductor y Marina Farjat apuntó: "Marcelo es un hombre muy inteligente, sabe lo que quiere, cómo manejarse".

La semana pasada la propia mediática estuvo como invitada en LAM para hablar sobre el tema y recibió la acusación en vivo de Yanina Latorre de mentir. Es que luego de que Ángel de Brito le preguntara a la mediática si había estado con Marcelo, fue la propia panelista quien respondió antes: "No. Se cuelga"

"No me cuelgo para nada. El destino nos cruzó", aseguró en ese momento Marian Farjat antes de agregar: "Nos cruzamos en Roldán. Lo que me dijo fue '¿Cómo anda la reina del Hotel de los Famosos?'". "Ah, te tiró los perros de una. Al 'Bailando' ya", cerró Ángel de Brito.