Yanina Latorre dio escalofriantes datos de la separación de Alexis Mac Allister

La panelista se la encontró por casualidad con Camila Mayán en el patio de comidas del Shopping Patio Bullrich, en Retiro, y mantuvo una profunda charla con ella. Reveló que Camila le contó que Mac Allister “me dijo que no me quería más”. Y la dejó a los pocos días de haber regresado de Qatar, donde ella lo acompañó de manera incondicional.

“A los dos o tres días de Navidad le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis, no tenían ningún problema. Él no le dijo de la existencia de la otra chica”, relató la "angelita", refiriéndose a Ailén Cova, la tercera en discordia en esta relación. “Ella es la mejor amiga de él, de la infancia, de toda la vida, de la secundaria, eran íntimos”, continuó Latorre.

Yanina Latorre dio detalles de la separación de Alexis Mac Allister.mp4 En LAM, Yanina Latorre reveló destalles desconocidos de la separación de Alexis Mac Allister.

La panelista le preguntó a Camila si ella había notado algo de este amorío entre el jugador y Cova, pero Mayán aseguró que se enteró por los medios aunque hubiera preferido que se lo contara él mismo. Y le confesó que no estaban en crisis pero “ahora que lo pienso él estuvo frío durante el Mundial, distante, pero no lo quería molestar” y pensó que era por estar concentrado en ganar el mundial.

Según la panelista, “él no se lo blanqueó. A ella le hubiera gustado la verdad, que le diga ‘me enamoré de otra’ porque para ella era más fácil el duelo, porque está súper enamorada, está tratando de rearmarse”. También explicó que Camila está actualmente en Buenos Aires y está buscando trabajo porque “lo único que le dio fueron dos meses de alquiler”.

Tras la separación Camila estuvo dos semanas en París y luego viajó a Inglaterra para retirar sus cosas de la casa donde vivió dos años con el jugador del Brighton. Algo que, según dijo Marcela Tauro en Intrusos, el futbolista estaba esperando para que su nueva pareja pudiera instalarse con él en Europa.

“Ella no tiene intención de hacer ningún quilombo, ni de poner abogados. Está muy triste porque era el amor de su vida. No quiere dar notas, no quiere hablar mal de él. Me dijo que la familia de él es un amor”, concluyó la panelista, quien reveló que la exsuegra llamó a Camila cuando se enteró de la ruptura. Yanina, por su parte, le recomendó defender su patrimonio "porque ella dejó todo para acompañarlo cuando recién empezaba, la vida de la mujer de un futbolista que recién empieza no es como la de Wanda Nara, es muy dificil".