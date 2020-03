¿Yanina Latorre encontró una nueva enemiga?

Según contó la también contadora, se cruzó con la modelo en el recital que Ricky Martin brindó el fin de semana en Buenos Aires. “Estábamos las dos en el mismo recinto, abajo de todo. Mucha cara de culo. Paulita, me tendrías que haber saludado. Me esquivó las dos veces. No me saludó ni ella ni la hermana”, reveló Yanina sobre ese momento.