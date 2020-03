Cordera cambió una canción para hacer un controvertido chiste

La letra original de la canción reza: "Y esos senos, el alimento de mi creación, quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos".

A fines del año pasado, Cordera dio por cerrado -al menos en los papeles- el escandaloso episodio sobre su "aval" a la violación a través de una probation con la que evitó ir a juicio por incitación a la violencia contra las mujeres.

En agosto de 2016, durante una charla con estudiantes de TEA, el cantante había dicho: "Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". Finalmente, en 2019, Cordera aceptó pedir disculpas y tomó cursos sobre violencia de género.

"Pido perdón, pero no me arrepiento de mis errores. En la vida se gana o se aprende. Del error se aprende", dijo el ex líder de la Bersuit en agosto del año pasado. "Yo quería en ese momento contar una conducta humana que mucha gente conoce, y lo hice de una manera inapropiada. No quiero hablar del tema porque me trae una carga emocional de impotencia muy grande", agregó.

