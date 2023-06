Yanina Latorre habló como nunca de los despidos en LAM: "No soy traidora, por eso..."

Este fin de semana y en el momento más inesperado estalló el escándalo en LAM cuando se supo que Estefi Berardi y Andrea Taboada no seguirían en el programa, todo el mundo rápidamente vinculó a Yanina Latorre con las salidas de las dos angelitas, ya que eran sus dos grandes enemigas del equipo, es por eso que la siempre mediática panelista no dudó en salir a hablar.

Desde sus redes sociales, Yanina Latorre se alejó de los despidos aunque dejó una fuerte frase. “Amores sigo en ‘LAM’ porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo”, aseguró en sus redes sociales.

Además, admitió que las salidas de Taboada y Berardi la tomaron de sorpresa. “Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir... me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer a la noche. (...) Me empezaron a escribir Calabró, Laura Ufbal, Lourdes (Sánchez), el país... Se armó un quilombo”, reveló antes de agregar: “No tengo nada que decir, hoy me dedico a averiguar”.