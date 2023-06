Yanina Latorre "mató" a Romina Uhrig tras recordarle la infidelidad de su marido

La mujer de Diego Latorre se hizo eco y no tuvo piedad para responderle con dureza a la ex Gran Hermano. Miró a cámara y le respondió sin filtros a Uhrig, quien fue a LAM y manifestó haberse sentido "maltratada" por Yanina y el equipo.

Yanina Latorre fue letal con Romina Uhrig por chicanearla con la infidelidad de su marido, Diego - Google Chrome 2023-06-30 13-36-45.mp4 Yanina Latorre cruzó a Romina Uhrig

La picante rubia arrancó diciendo: "Cuando escuché que dijo que a mí me mintió Diego, ya no me da ni para discutir. No tiene argumentos. No podemos comparar a Diego con un chorro, con un corrupto. Diego tuvo un problema privado como podemos tener todos".

"Entonces, cuando escuché eso, hasta se me va el enojo porque me da pena. Me parece una pobre ignorante, sin ningún tipo de contenido", expresó Latorre, durísima.

Recordando las preguntas que le hizo a Uhrig en LAM sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de su marido, Walter Festa, Yanina continuó: "Preguntarte cosas coherentes no es atacarte. Lo que pases es que uno se siente atacado cuando la pregunta es incómoda y tiene que seguir mintiendo y desdiciéndose".

"La que mintió desde el día uno, adentro de la casa de Gran Hermano, fue ella. Dijo que estaba separada, que estaba con el tipo, que él ejercía violencia económica, que era manicura, que quería mantenerse sola...", enumeró Yanina, indignada con Romina.

Y concluyó, letal: "La que contó que tenía una mega casa en Pinamar fue ella. Se ve que cuando salió le dijeron 'callate, porque te mandaste 20 mil cagadas'. Si vos estás casada o separándote de un tipo que es político, de un funcionario, se le puede pedir explicaciones".