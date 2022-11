Yanina Latorre opinó sin filtro sobre la vida de Luli Salazar: "Es un horror que siga pidiendo dinero"

Latorre fulminó a Luli Salazar y le dejó un mensaje: “En todos los mundiales hace lo mismo. Por q no reclama en la justicia? Redri no es el padre. Hubo un arreglo q le pasaba como una mensualidad….pero si él lo termino…debe tener todo chequeado c sus abogados. Q horror q ella siga pidiendo dinero. No es el padre de la chiquita”.