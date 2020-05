Yanina lloró en vivo y las "ángelitas" los disfrutaron

Embed

Sin embargo, eso no le alcanzó a la ex esposa del futbolista, por lo que inició un largo cruce entre ellas, en el que también interfirió Taboada. Cuando parecía que la tensión había terminado y estaban dispuestos a cambiar de tema, Yanina rompió en llanto repentinamente.

“Karina Iavícoli lanzó duros dardos contra Yanina Latorre: ´Yo no le piso la cabeza a nadie´”, leyó el conductor de Los Ángeles de la Mañana con el propósito de que las panelistas abordaran ese entredicho al aire.

Tras recordar que esas declaraciones se las dio a una periodista de Pronto -revista de espectáculos cerrada durante la pandemia-, Karina explicó: “Después en La Nación juntaron dos oraciones que no tienen nada que ver una con la otra: ´no hay nada de acting todo lo contrario, somos muy distintas, si no me banca Yanina lo lamento. Ella no me lo dice en la cara salvo alguna vez´”.

En ese momento, Yanina miró a Andrea Taboada y protestó porque le había puesto mala cara. Entonces, buscó complicidad con Mariana Brey y le dijo que la iba a invitar a participar de sus vivos de Instagram, pero su compañera no se mostró muy entusiasmada con la idea.

Al ver que había quedado sin aliadas en el grupo de trabajo, Yanina tomó su teléfono y dejó de prestar atención. De Brito empezó a hablar sobre los convocados al Bailando y como Latorre no le prestaba atención le sacó el celular y miró sus mensajes.

“Está muy enojada tu hija”, comentó el conductor y le pidió que le dijera a Lola que no debía molestarla mientras estaba al aire. Al devolverle el celular, Ángel notó algo raro en el rostro de Yanina y le preguntó: “¿Estás llorando vos?”.

Pero, Latorre prefirió no responder y se sirvió un mate. “¿Qué pasa? Te dice cosas lindas, a vos. ¿Y por qué te pusiste mal, por esto?”, insistió De Brito haciendo referencia a los mensajes de su hija.

Como Yanina no respondía, Ángel le dijo: “¿Qué te pone mal? Si discusiones acá hubo un millón”. Entonces, la panelista contestó, entre lágrimas: “No, pero cansa”.

Ante esto, las demás ángelitas parecían disfrutar el momento.

