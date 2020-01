Embed

Ante ese relato, Bal retrucó: "No se puede generalizar sobre una cosa así. Es como decir que todos los bailarines son homosexuales". Yanina se mantuvo firme y fue tajante: "Pero un homosexual no le hace mal a nadie, un violento sí. A mi me atravesó la puerta de casa".

Feinmann vinculó a uno de los rugbiers con el kirchnerismo

El periodista encendió una gran polémica al vincular a uno de los integrantes del grupo de rugbiers violentos, que asesinaron a Fernando Báez Sosa, con el kirchnerismo. “Uno de los asesinos de Fernando es Máximo Pablo Thomsen, 20 años, hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, secretaria de obras públicas del Intendente ultra K Osvaldo Cáffaro”, aseguró Feinmann en Twitter.

Los usuarios de las redes no la dejaron pasar y reflejaron la denominada “Grieta”. “Ya no sabe qué hacer para pegarle al oficialismo” o “Aprovechó la muerte de un pibe para hacer política”, fueron algunas expresiones de los simpatizantes de Cristina Kirchner. Los anti-K, por su parte, sostuvieron: “No hay kirchneristas pobres”, “ser garca y asesino está en la sangre de los K”.

