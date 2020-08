Yao Cabrera volvió a simular y lo bardearon

En las imágenes se puede ver a Cabrera discutiendo con los agentes que, al parecer, irrumpieron en la fiesta que celebraba el uruguayo con sus amigos. Entre forcejeos y discusiones, el joven les pide a los efectivos que le muestren la orden de detención. "Maltrato y abuso de poder", reza un mensaje publicado por el youtuber junto a los videos en los que aparece con un grupo de jóvenes sin usar barbijo y sin respetar la distancia social. Horas después se supo que todo había sido una farsa.

Con todo, Twitter se hizo eco de la nueva "travesura" de Cabrera, quien no paró de acumular denuncias en su contra.

Embed

"Yao Cabrera, muy tranquilo después de andar filmando a los gritos que se lo llevaban preso y denunciando abuso policial. ¿Y la cuarentena? Alquilaron una casa para filmar con policías actores. Una denuncia a este pibe ya por favor"; "Yao Cabrera es tendencia, no se cansa de perder la dignidad?"; "Yo entrando a ver qué pasó con Yao Cabrera, sabiendo que todo es mentira", "Yo al enterarme que Yao Cabrera no está preso y que es todo fake como todo su contenido asqueroso"; "Pueden dejar de hacer tendencia a Yao Cabrera y visibilizar el caso de Facundo Castro?"; "¿Alguien me puede explicar por qué Facundo no es tendencia cuando apareció muerto loco y sí está siendo tt Yaco Cabrera? Seguimos siendo una sociedad de mierda", manifestaron algunos internautas.

Cabe destacar que la parodia del influencer se difundió horas después del hallazgo de un cuerpo en Villarino, que podría ser de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido el 30 de abril tras ser detenido por la Policía Bonaerense por violar el aislamiento social.

Otro episodio polémico

En julio, Cabrera realizó una campaña falsa en la que pretendió estar secuestrado para pedirle dinero a sus seguidores. Con la idea de pagar su rescate y la complicidad de otros influencers, exigió a sus fans que acumulen la suma de 30.000 dólares. El youtuber fue denunciado por estafa dado que muchos de sus seguidores son niños y jóvenes.