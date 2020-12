Zulemita lamentó que Carlos Menem no pudiera votar: "Es un gran defensor de la vida"

Zulemita Menem, la hija del ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem, lamentó este miércoles que su padre no pueda participar del debate sobre la legalización del aborto, por continuar internado y en coma inducido. "Mi padre Carlos Menem aún está en coma inducido, lamento profundamente que un gran defensor de la vida, el que instituyó el día del niño por nacer, no pueda acompañar con sus convicciones en este momento tan importante para nuestro país", expresó la hija del ex mandatario en Twitter en la medianoche, cuando todavía se debatía en el Senado el proyecto de ley y se encaminaba el triunfo de los que estaban a favor.