Zulemita Menem: "Extrañan el menemismo"

“Me voy a dedicar a la política , lo tengo decidido. Vengo pensándolo desde hace un montón de tiempo. Me han ofrecido muchas veces, pero creo que el lugar desde donde uno puede cambiar las cosas es desde la política”, sostuvo Zulemita, confirmando su postulación.

“Decidí hace unos días incorporarme y empezar a hacer política desde el camino de la unión, desde el consenso. No a la discusión, sino juntar puentes. Unir”, agregó la hija del ex presidente Carlos Menem.

p20-f02-tv(SCE_ID=465910).jpg

Apunta a la provincia

Si bien Zulemita confirmó que aún no sabe con qué partido político será candidata, afirmó: “Voy a ir por la provincia de Buenos Aires. Hay que cambiar la provincia de Buenos Aires que es la mitad del país”.

Quien fuera en alguna ocasiones Primera Dama -al acompañar a su padre en algunos viajes al exterior- reveló qué partido la pretende: “Tengo ofrecimientos del Partido Federal. Hay mucha gente de la provincia. Para cerrar candidaturas y partido queda un montón, es el año que viene. Veremos por dónde nos lleva, lo importante es tener la vocación de serlo”, dijo la hija de Zulema Yoma.

p20-f03-tv(SCE_ID=465911).jpg

Iavícoli la cruzó por la gestión de su padre

Zulemita también se refiró a la gestión de su padre como presidente de la Nación. Karina Iavícoli le planteó a la nueva figura política que Carlos Menem había dejado muchos pobres y que había mucha gente que no lo recordaba bien. Ese fue el pie para que la ex empresaria reivindicara la labor del riojano. “Siempre mirar los números es lo que te da el resultado de la cosa. Con cuánto recibió el país de pobreza mi padre, cuál fue el porcentaje de pobreza que le dejó el doctor Alfonsín en aquella época, no quiero discutirlo pero los números te llevan”, analizó Zulemita.

Zulemita Menem, al anunciar su lanzamiento político: "Hay muchos que hoy extrañan el menemismo"

Mirada

Por otro lado, sorprendió al asegurar que mucha gente extraña a Carlos Menem: “Hay muchos que hoy extrañan el menemismo, hay cantidad de gente, y me lo demuestran y lo sé, y la historia lo va a reivindicar. Ojalá que venga un Presidente que vuelva a poner a Argentina en pie como la puso mi padre. Hoy todavía creo que el campo está viviendo de la modernización que trajo en aquel momento”, afirmó la ex Primera Dama.

Luego la angelita fue por más y le preguntó si estaba preparada para recibir palos ante las críticas.

“Si me dan con palos, bueno, me darán con palos, ¿qué voy a hacer? Yo voy a poner lo mejor de mí. No vengo a hacer otra cosa más que a colaborar y a poner la experiencia que viví al lado de mi padre”, dijo la futura candidata.

p20-f04-tv(SCE_ID=465912).jpg

Roberto Lavagna la espera con los brazos abiertos

El Partido Federal mencionado por Zulemita Menem - fue el primero en interesarse en ella- fue fundado por el dirigente Francisco Paco Manrique y tuvo su debut electoral en 1973. En los comicios de 2019, ese espacio apoyó la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey. Recientemente, esa agrupación política, que está presidida por Daniel Madeo, comenzó el armado de una alternativa electoral en la provincia de Buenos Aires que se materializó en varias reuniones virtuales. Y aunque no mencionaban el nombre de Zulema, ya habían dejado trascender que incluirían a una figura que no venía del mundo de la política.