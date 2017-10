A 3 bandas: el Millo se ilusiona con todo

Luego de vencer 4-1 a Atlanta, el Millo se metió en semifinales de la Copa Argentina, donde jugará con el ganador de Morón-Olimpo. No sería una sorpresa que el equipo de Gallardo, defensor del título, avance a la final y pueda ganarla ante uno de estos posibles rivales: Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Vélez o Central.

8 palitos aproximadamente puede ganar. Los triunfos deportivos, además de la gloria para los jugadores, aportan cifras importantes para las arcas de los clubes. Hasta el momento, River sumó 5.833.000 dólares por llegar a la semifinal de la Copa Argentina y a la misma instancia de la Copa Libertadores. La cifra podría aumentar a 7.820.000 dólares si se queda con los dos trofeos.

El otro objetivo aún más importante tiene que ver con la Libertadores. Los de Núñez disputarán este martes la ida de la semifinal contra Lanús en el Monumental. Una semana más tarde definirán el pase a la gran final en la Fortaleza. De pasar, el último escollo hacia la gloria será el vencedor de Gremio de Brasil-Barcelona de Ecuador. Equipos fuertes pero ninguno que en los papeles sea superior a la Banda.

Y un hipotético desenlace que tenga a River como ganador, hará que vuelva a jugar el Mundial de Clubes. Tal vez el torneo más complicado de ganar si se tiene en cuenta que el Real Madrid sería, a priori, el gran rival a vencer.

El sábado contra Talleres

Pero, además, el Millo tiene seis partidos de Superliga -incluyendo el Superclásico- por delante en este semestre que puede representar un problema para alcanzar sus objetivos porque le demandará un gran esfuerzo para un equipo que no le quiere perder pisada a Boca. El más inmediato de ellos, contra Talleres en Córdoba fue adelantado para el sábado 28, a las 20:20, previo a la vuelta contra el Granate.

OPINIÓN

Si está bien, River no tiene rival

Pato Fillol. Gloria del Millonario

A River lo veo en un momento bárbaro. Puede tener partidos buenos y malos, pero me gusta el sistema que usa Gallardo, les encontró los movimientos adecuados a los jugadores, los reparte bien en la cancha y cuando hay que jugar los partidos mano a mano los gana...

Colectivamente, el equipo funciona muy bien.

El hincha de River quiere que gane la Libertadores, es lo que más nos tira, si bien la Copa Argentina es importante y también en ese torneo estamos en la semi. Aparte la Libertadores te da la chance de jugar el Mundial de Clubes, que es lo máximo.

Lo que me pone contento es que River tiene muchas opciones de ganar cosas, como ha sido históricamente. Se viene Lanús por la Copa, pero creo que si River funciona bien, no tiene rival en Argentina. Me encanta Neuquén y me gustaría volver cuanto antes, allá tengo mucha gente amiga.