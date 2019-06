Los trabajos se adjudicaron a la unión transitoria entre CN Sapag y Luciano SA, que ya había realizado el camino al tercer puente. Se firmó un anexo al contrato original, por 70 millones de pesos a valores de abril de 2018.

Durante el verano, la demarcación de los dos rulos avanzó a cuentagotas y, con la llegada del otoño, la constructora se retiró. En el lugar no quedó ni una sola máquina ni un solo operario. Apenas hay montículos de tierra removida y algunos tachos reflectantes abollados.

Los rulos debían estar listos para fines de este mes, pero falta mucho para terminarlos. La constructora llegó a demarcar ambas curvas con las máquinas, nada más. Aún no se asfaltó.

Nelson Damiani, titular en Neuquén de Vialidad Nacional, indicó ayer que no tiene autorización para informar qué pasó con la obra, que se maneja desde Buenos Aires. Juan Carlos Schenk, director de Vialidad Provincial, comentó que a él tampoco le dieron explicaciones, pese a que hasta hace poco había un diálogo fluido con Nación sobre este proyecto.

En el limbo

En medio del hermetismo, trascendió que los rulos quedaron en un limbo. Además de una demora importante en los pagos de las certificaciones, que se arrastraba desde la construcción del acceso al tercer puente, cayó como una bomba el recorte de las partidas para obra pública del Tesoro Nacional, por directiva del Fondo Monetario Internacional.

Eso generó un círculo en el que no se podían certificar avances porque no había plata y no se giraba el dinero porque los plazos estaban vencidos. Así, se acumularon los pedidos de ampliación de fechas y actualización de montos en un cajón. Hay más de 30 millones de pesos en un nudo burocrático que no se logra destrabar y los precios que figuran en los papeles quedaron obsoletos, porque la inflación y la disparada del dólar los duplicaron.

Para colmo, como si faltaran inconvenientes, el gobierno nacional entró en clima electoral y muchas decisiones en Buenos Aires dependen de lo que ocurra en octubre. Hay una parte de los pagos pendientes que se podría habilitar para agosto, aunque nadie puede asegurar que eso se concrete.

Hace un mes, la Legislatura neuquina les exigió por escrito a Vialidad Nacional y Provincial que informen qué pasó con los rulos y cuándo se van a terminar. Hasta ahora no obtuvo respuesta.

