Al dueño del salón de fiestas lo había entregado el hijo

De acuerdo con el reporte oficial, tras una serie de allanamientos, Carlos Ortega, de 40 años, y Marcelo Ezequiel López, de 30, salieron esposados de sus respectivas casas y quedaron a disposición de la Justicia. Los voceros detallaron que en su poder “se encontraron varios elementos que los incriminaban en el caso”, como tres televisores led y tres DVD, al margen de que “también tenían un revólver calibre 22 y una escopeta de fabricación casera”, agregaron.

El robo ocurrió el pasado 10 de abril en 32 entre 149 y 150, en la ciudad platense, cuando los ladrones ingresaron a la vivienda de la víctima y le sustrajeron dinero en efectivo y elementos como televisores led, reproductores de DVD y herramientas varias. “Ya está, ¿por qué no me matás después de esto? Me dejás arruinado”, fue la triste súplica de Alfredo Ortega cuando vio que todo su capital se iba en manos ajenas. Tanto Alfredo como su mujer pasaron cuatro horas atados hasta que los delincuentes -siempre con las caras tapadas- terminaron de robar.

Los investigadores sospecharon de la existencia de un entregador, ya que los ladrones sabían que en la casa había una importante suma de dinero guardada en la caja fuerte que violentaron con una amoladora mientras el matrimonio estaba atado.

Los imputados, a quienes se les instruyeron actuaciones por “robo calificado por el empleo de armas de fuego en poblado y en banda”, fueron detenidos anoche en sus respectivas viviendas. El caso es investigado por la subcomisaría La Unión y la Jefatura del Distrito Oeste de La Plata.

“No me caben dudas de que mi hijo puede estar involucrado, pero también tengo la duda porque no hay nada claro. Yo sé que es un pibe que trabaja, que se va a la mañana y vuelve a la noche”. Alfredo Ortega. Lo dijo después de enterarse de la detención de su hijo.

El padre que sufre y duda a la vez

Alfredo Ortega aseveró que la policía le dijo que su hijo había estado involucrado en otro robo: “Me dijeron que él había mandado a los chorros que me robaron hace 13 años, y que ahora fue él de vuelta”. Luego manifestó que “por la forma de entrar, de salir y de encontrar la caja fuerte -que no es fácil-, conocían muy bien el lugar. Evidentemente tenían información”. Igual, agregó: “No tengo pruebas suficientes. Si me hubieran mostrado algo que es mío, podría haber dicho que lo sacaron de mi casa”.