Alan Varela rechazó aumento de sueldo por parte de Boca

Boca le planteó a Alan Varela, mediocampista de 19 años, un aumento salarial a través de una modificación en su contrato (un alargue), pero el joven jugador del xeneise le dijo que no pues actualmente tiene el contrato juvenil más bajo del club . El rechazo de Alan Varela causó disgusto dentro y fuera de La Bombonera pues, se le ha tildado de malagradecido con su actual club.

Boca planea no repetir la renuncia sistemática de jugadores, ahora con el caso de Alan Varela.

Actualmente Alan Varela tiene contrato firmado con el Boca de Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo, hasta el 2023 y seguramente la situación actual puede cambiar durante estos dos años más de obligación laboral por parte del mediocampista ofensivo. Sin embargo, es importante destacar que, Boca debe prever todo para que no suceda lo mismo que ya ocurrió con Julio Buffarini y Pol Fernández, quienes dijeron que no de forma sistemática y al no resolver contratos y términos con Boca, se quedaron fuera del equipo.