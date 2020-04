Alberto Fernández irrumpió al aire y científico del Malbrán rompió en llanto

"De allí salieron dos premios nobeles, Houssay y Milstein. Y Allí hay genios, gente que uno habla con ellos y advierte una calidad intelectual superior que están viendo lo que nosotros no vemos, que se ocupan de buscar allí donde a nosotros no se nos ocurre buscar, que fueron capaces de descubrir genéticamente que hay tres cepas del coronavirus circulando en la Argentina y son tres cepas diferentes, que sabiendo eso pueden sacar una conclusión que es un virus que va cambiando y adaptándose a los distintos lugares, que eso ha sido reconocido por organismos internacionales y que en la Argentina no fue noticia y lo hicieron nuestros científicos, que están todos los días trabajando haciendo test y muestreos para detectar quienes infectan y lo hacen desde el estado, gratuitamente, porque Argentina y México son los únicos países en América Latina que no cobran el test del coronavirus y que lo hacen personas que son genios, entiéndame, que tienen una capacidad intelectual superior a cualquiera de nosotros y trabajan por muy poca plata y es solo la vocación lo que los lleva a actuar así", expresó Fernández.

"El Malbrán es un ejemplo para nosotros, lo imperdonable es el abandono en el que está al Malbran y ayer cuando me encontré con los con los biólogos, los médicos, los investigadores, los técnicos y sus trabajadores, la verdad, como decimos en la tribuna. yapo muchachos, tenemos ahí un lugar increíble", afirmó el Fernández.

Mientras escuchaba hablar al presidente, Flavio iba acompañando con gestos y emoción cada palabra mientras se sacaba los lentes y se quitaba las lagrimas de ojos lleno de orgullo. "Flavio, ¿le querés decir algo algo al presidente?, preguntó Rubinska. “Cuando se me destrabe la garganta", respondió emocionado el técnico.

Habla Alberto Fernández (Parte 1)

