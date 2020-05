Alberto Fernández se juntó a solas con Cristina Kirchner

El jefe de Estado había anticipado el lunes a la noche que se juntaría con la ex jefa de Estado: "Le dije si quería que yo la visitara y me dijo que no, que prefería venir ella". El adelanto se convirtió en realidad ayer a las 15:30, cuando la titular del Senado arribó a la residencia presidencial. Cabe destacar que es la tercera vez que se ven en menos de un mes y Fernández recalcó que mantienen diálogo constante.