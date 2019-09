Embed

Hace algunos días atrás, Alfredo Casero anunció que cerraba sus cuentas en las redes sociales por falta de fuerzas ante un situación de salud complicada pero en las últimas horas hizo una reaparición pública para pedir a los argentinos que defiendan la república.

En las imágenes, el actor y humorista convocó a los votantes del presidente Mauricio Macri a que hagan una marcha. "A ver cuándo vamos a hacer esas marchas para estar parados todos, uno al lado del otro... tenemos que salir a la calle. Hay una forma y es la lucha. No quedarnos en casa esperando que vengan los nazis con los tanques. Eso no existe. En tu cabeza hay miedo y el miedo está producido. No somos boludos, por favor ponete en el lugar de cualquiera de los que ha dejado su vida para que nosotros seamos libres", reclamó.

"No te dejes avasallar. Salgamos a la calle para defender lo que vamos a perder el día de mañana... y de una manera tan estúpida. Atrás de todo esto no hay una solución más que recibir plata", agregó.

"Estamos muy tristes por el porvenir. Necesitamos directivas claras", dijo y llamó a no esperar soluciones mágicas, "el as en la manga" que pueda tener "el ecuatoriano ese" en referencia el consultor Jaime Duran Barbas.

"Mi pelea nunca fue por un partido ni por un político, sino por mantener la república, que parece un eslogan, pero no es así. Pregúntenle a los venezolanos que decían 'no, esto no nos va a pasar a nosotros'. Van a entregar el país para no ir presos", indicó.

Luego se refirió a Cristina Fernández de Kirchner. "La vicepresidenta va a ser la que maneje el futuro del país, con una receta populista que no sirvió en ningún lado. Esto es urgente, vamos a perder la república como la perdieron los venezolanos, esto es un plan internacional", señaló.

"Por favor, pensá bien lo que vas a hacer. Pensá si querés un modelo que es la gran trampa de hacerles creer a los pobres que tienen el poder de ocupar el país sin que nadie tenga que pagar por ellos, porque sí hay que pagar por ello", manifestó y concluyó: "Somos herederos de la democracia pero guardianes de la república".

