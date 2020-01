Andrés Calamaro y su poema por el chancho arrojado desde un helicóptero

“Si viene cayendo un chancho/Como prendido a una teta. Le preparo la pileta/A la larga y a lo ancho. Y que caiga lo más pancho Desde el cielo y de rodillas. Que me hablaron maravillas/Del continente del cerdo. Estamos todos de acuerdo/La sangre son las morcillas”, expresó el músico en su primer tuit. Luego, continuó: “Si tiene etiqueta negra/Es el chancho del verano. Viene volando el marrano/Y el aire lo desintegra. Un chancho no tiene suegra/Pero sí tiene destino. Se lo acompaña con vino/Cabernet y champiñones. Se tira de los aviones/Llega paté de porcino. El chancho tiene una orquesta/Toca una vez por semana. En el Hilton Punta Cana/Donde nadie le molesta. Lo que no suma ni resta/Puede caer en el este. Donde el paisaje es agreste/Para mi chancho volando. El cielo está vomitando/No creo que se moleste”.