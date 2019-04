Aprovechando la presencia de la intérprete, Andy Kusnetzoff le consultó por la actitud del actor cuando se dieron a conocer las diferentes denuncias en su contra. “Él hablaba mucho de eso todo el día. A veces íbamos al comedor a almorzar y en todos los canales estaba él. Me decía: ‘¿Viste, Angelita, lo que están diciendo?’. Un día paró a todo el elenco y nos dijo que creía en Dios y que sabía que iba a haber Justicia… Toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo”.

"Era todo raro, imaginate que una persona estaba siendo acusada por todos lados y estaba en el ojo de la tormenta, a la salida de las grabaciones había gente esperándonos para preguntarnos sobre eso", recordó. "Él hacía de mi papá entonces teníamos muchas escenas juntos. Algunos días grababa todo el día sola con él. Más allá de todo lo que se decía y de que estaba clara mi posición. Él estaba en una… Estaba destruido, entonces era muy difícil. Era todo muy border. Un día me abrazó y me dijo: 'No te quiero arruinar este proyecto. Si te lo voy a arruinar me voy a ir'", reveló.

Además, recordó la conferencia de prensa de Actrices Argentinas, de la que participó, en la que se Thelma Fardin contó que había sido violada por Darthés: "Fue después de terminar de grabar Simona. Me fui al instante. Ni bien salí me largué a llorar muy fuerte. Es que fue muy fuerte todo: la energía que se sentía ese día… Era como un ejército de mujeres alzando la voz y apoyando a una compañera que me llenaba de orgullo y me parecía muy fuerte. Ojalá haya justicia".

Por último, Torres confesó que actualmente hay escenas de Simona que no puede ver debido a Darthés. “Hoy no puedo ver escenas de Simona porque se me desvirtúa un poco. Acaba de suceder esto y veo una escena en la que aparece él y no me gusta”.

