El debate comenzó tras una nota a la cipoleña Brenda Gandini, donde la actriz señaló que “ya no quiere ser madre” para poder continuar haciendo las cosas que ella quiera.

Balbiani apoyó la postura de la actriz y remarcó: “Está muy idealizado el marketing de la maternidad. Todo el mundo dice ‘me dedico a mi hijo y es todo maravilloso’ y la verdad es que es un quilombo tener hijos y esta bueno que alguien lo diga".

“Estará bueno que lo diga pero sonó feo“, contrapuso Tauro y la ex Pampita Online inquirió: “Siendo madre vos me entendes, ¿o no?”. “Lo que pasa es que yo pienso es que mi hijo me esta viendo y la frase queda”, respondió Marcela.

En medio del ida y vuelta, Balbiani buscó respaldar su postura argumentando que a la hija de Daniela Cardone “le tocaron dos chicos que no duermen, no le tocaron chicos muy normales”.

“Prefiero cambiar de tema. Porque si vamos a hablar de eso, yo tuve un hijo prematuro. Tener un hijo en neonatología 40 días no se lo deseo a nadie. No dormís. Yo me pongo más sensible con ese tema”, intercedió Tauro.

Lejos de poner paños fríos a la situación Angie redobló la apuesta y le preguntó a su colega: “¿Tendrías otro hijo ahora?”. “No puedo”, contestó de manera directa Tauro y angustiada agregó: “¿No viste vos lo que yo viví?”

Ante esto, Moria decidió intervenir y le pidió a Marcela que no se ponga mal. “Esto sensibiliza especialmente. Son cosas de tal vez palabritas que a veces para algunos son más sensibles que para otros”, trató de matizar La One.

Minutos después, Moria explicó que Marcela se puso a llorar y decidió irse del programa.

