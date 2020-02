Angie Balbiani sin trabajo y muy enojada

En este sentido, señaló que sólo conoce a la esposa del intruso de “cruzársela”. Fue allí cuando la movilera le consultó si solían saludarse (se cruzan en los pasillos de la productora KZO), y su respuesta fue letal. “Y… lo cortés no quita lo valiente. Yo no tengo por qué no saludar”, sentenció.

También le consultaron si le había molestado el hecho de ser la única integrante del ciclo que no fue invitada al casamiento de Rial. “No tenían por qué invitarme. Fue raro… pero no me molesta”, contó.

Por último, relató que no la incomoda que la “contraten” por ser amiga de Pampita. “Prefiero que me contraten por ser ‘la amiga de Pampita’ que por otras cosas. Cada uno tiene un mote por diferentes cosas y me parece mucho más digno ser ‘amiga de’ que otra cosa”, reveló, y explicó que le duele que pese a todo su profesionalismo la involucren en este tipo de situaciones. “Al final en este medio siempre van a decir que te acostás con alguien”, le manifestó a la movilera fuera del aire.

