Aníbal Fernández criticó con dureza a La Cámpora

Esta vez las críticas apuntaron a la actitud de la agrupación ante el proceso de reorganización del peronismo. Fernández cuestionó la decisión del cristinismo de no realizar alianzas con otros sectores del peronismo. En ese sentido, consideró que Máximo Kirchner y los miembros de La Cámpora “se creen buenos, angelicales, impolutos y que el resto -de los peronistas- son todos malos, sucios y feos”.

En contra de esa posición, el ex jefe de Gabinete de Cristina sostuvo que en el peronismo “nadie es santo” y que “hay que tratar de conciliar” entre todos los sectores. Para Fernández, los miembros de La Cámpora se posicionan “como si fuesen una elite de gente que son buenos y los otros, los malos”. En declaraciones a Radio El Mundo, el ex funcionario remató: “Acá no hay nadie que tenga el cien por ciento de la razón”.

Además, aseguró que tampoco coincidía con la mirada de Eduardo Duhalde, quien señaló que el peronismo estaba “destruido”.