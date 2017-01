Anonymous amenazó con revelar información de Trump

El grupo de "hackers" Anonymous pidió a sus seguidores atacar a Donald Trump y publicar información reservada sobre el presidente electo estadounidense.

Según el periódico bitánico The Independent, una de las cuentas más conocidas asociadas al grupo tuiteó una serie de acusaciones en relación al futuro mandatario incitando a su público a "cazarlo" en sentido figurado. "Estos no son más los años 80, las informaciones no se desvanecen, está todo allá fuera", se lee en la cuenta de Twitter @YourAnonCentral.

"Él se arrepentirá de los próximos cuatro años", prosiguió.

Otro tuit instó a los seguidores de la organización: "Sálvennos por favor!" Es su deber de adultos. Nosotros les hemos dado los recursos, úsenlos".

Anonymous había tomado en la mira a Trump antes de que ganara las elecciones con ataques informáticos que provocaron, entre otras cosas, el cierre temporal de su sitio de Internet. Ya había publicado un video en el que hablaba sobre su idea de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos . "Donald Trump, piense dos veces antes de hablar. Ya fue advertido. Somos Anonymous. No perdonamos", decía el mensaje.