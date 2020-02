"Antonio Gasalla tiene cáncer de piel y mal su rodilla"

“Lo de la rodilla aparentemente tiene que ver con el cáncer de piel. No pregunto mucho porque estoy más del lado del amigo. Lo que me dice Antonio es que fue al médico, que se hizo todos los estudios. Me duele en lo personal esta situación”, agregó.

Suspensión de obra

Antonio Gasalla terminó el año con polémicas por sus maltratos a los periodistas. Y lo empezó con problemas más importantes: su salud. Después de los rumores de que iba a bajarse de la obra que está realizando en Mar del Plata junto a Marcelo Polino por la floja venta de entradas, y de su pelea con José María Listorti por tirar ese rumor en televisión, ahora el capocómico tuvo que bajarse del escenario porque "ya no podía caminar".

El que dio la noticia fue el productor de la obra, el empresario Guillermo Marín, quien había anunciado en los últimos días que no pensaba interrumpir la obra y que estaba asegurada para lo que restaba del verano. Sin embargo, el lunes a último momento la función no se hizo y desde la cuenta de Twitter del Multitabaris/Multiteatro Comafi terminaron con las especulaciones y confirmaron que la obra está suspendida.

