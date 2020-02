Arde el grupo de whatsapp de las mamis del jardín

“Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. El nivel…me quiero morir”, lanzó una de las mamás en un audio que se viralizó. Lo que cayó muy mal fue que en las reuniones con las maestras individuales, que duraban alrededor de 20 minutos, Luciana estuvo más de una hora.

Los padres de alumnos furiosos con Luli Salazar

En el programa que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte informaron que una de las madres se animó a tocar la puerta y vieron el cabello rubio impecable de Salazar, lo que las hizo estallar.

“Yo no sé si no entendió, si es especial, o si ya tienen favoritismos con su nena, porque eso me parecería terrible. Pero bueno…bienvenida al kinder”, dijo una con tono irónico. Cuando por fin salió de la reunión, para dar paso a la siguiente, la modelo salió mirando al piso, con gafas negras y apenas atinó a saludar.

Otra mamá no se quedó atrás y se quejó por la vestimenta que utilizó Luli: “No sabés cómo estaba vestida”, fue el comentario. Es que la rubia cayó al kinder con taco aguja, chupin ajustado, una camisa y cartera colgando cual diva.

