Arde Troya dentro del Boca de Riquelme

Siempre suelen ocurrir problemas internos dentro de los clubes de fútbol, pero se intenta con mucha fuerza de que esas situaciones internas no sean filtradas a la prensa nacional o internacional, sin embargo, es imposible tapar el sol con un dedo y siempre todo sale a la luz pública. Y uno de los conjuntos de la Liga Argentina que tiene a Troya ardiendo en su interior es el actual campeón de la Copa Diego Armando Maradona, Boca .

Por una serie de eventos que se han desarrollado dentro de Boca, específicamente entre jugadores y el consejo de fútbol encabezado por la leyenda Juan Román Riquelme, ha explotado una bomba de tiempo que se tenía guardada y que se dejó de hacer esperar. En ese sentido, los jugadores de La Bombonera sostienen que no seguirán aguantando atropellos hacia ningún uniformado que entrega todo dentro de las canchas para magnificar la gloriosa historia del club.

Todo empezó con el caso de Pol Fernández que, tras un desacuerdo económico con Boca, el consejo del club informó que no jugaría más, obviando totalmente que el atleta tenía convenio por dos meses con el xeneize. Ante el caso de Fernández, uno de los jugadores que salió y se mantuvo a su defensa fue precisamente el gran capitán Carlos Tevez asegurando que no lo iban a dejar tirado.

Sí, lo cierto es que no hay una buena relación entre el consejo de fútbol y los jugadores de Boca, y según información que surge desde adentro del vestuario, los jugadores ya han hablado con Russo para hacerle saber que ante cualquier imposición negativa de la gerencia del xeneize, los deportistas apuntarán contra todos, incluyendo al DT, de quien no se espera que esté parcializado hacia los jugadores pero sí que tome parte equilibrada en los problemas para que no se repitan situaciones como la de Pol Fernández o el poco apoyo (al principio) hacia Sebastián Villa cuando explotó la denuncia por violencia de género por parte de su expareja.