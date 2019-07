En diálogo con Estudio Fútbol, el programa de TyC Sports, el arquero neuquino de Racing reconoció: "Puede ser que en Chile me critiquen un poco de más por haber nacido en Argentina. Las críticas como jugador las acepto pero cuando meten a la familia no. Me han amenazado de muerte a mí y a ellos", confirmó el guardametas las preocupantes versiones de las últimas semanas.