Asaltaron a un reconocido periodista de TN en un kiosco

"No creo que me estuvieran siguiendo. No me pidieron las llaves del auto ni el celular que tenía en la mano", agregó el periodista quien describió que el asaltante se subió a una moto conducida por un cómplice y se dio a la fuga.

Al margen del efectivo y el mal momento, Wiñazki lamentó la pérdida de documentos y tarjetas.

La denuncia, según informó el sitio, será radicada el martes y personal de la policía local se acercó para asistir a la víctima del asalto.

LEÉ MÁS

Comerciantes cansados: entró a una juguetería, se robó una agenda, se fue y quedó escrachada

Matan a un comisario de la Bonaerense tras resistirse a un robo