Así de grande está la hija de Viviana Canosa que es igual a ella

Finalmente, se confirmó que Viviana desembarcará en la pantalla de La Nación+ en este 2023, probablemente, durante este mes de enero.

La periodista ocuparía un lugar central del prime time nocturno de la señal de cable de los mismos propietarios del diario homónimo y eso ya habría generado fuertes repercusiones puertas adentro del canal.

Por otro lado, Ángel de Brito habló de cómo surgió el enojo con Viviana Canosa. Es que el conductor de LAM trabajó casi una década con la conductora, sin embargo, es sabido que, aunque su relación profesional siempre fue óptima, la buena onda entre ellos es nula, más aún, están peleados a muerte. Por primera vez desde el inicio del conflicto, en medio de su entrevista con Carmen Barbieri, de Brito reveló qué es lo que le hizo Viviana Canosa que nunca pudo perdonarle.

"Viviana es un ser de luz, de luz apagada, pero de luz al fin. Es brava", arrancó diciendo el conductor cuando le preguntaron por ella.

"Trabajé impecablemente durante 10 años con ella, hasta que un día decidió echarme. Estuvimos peleados un tiempo, trabajamos de vuelta en lo de Tinelli, hicimos todo el reality en los estudios de El Trece sin hablarnos", aseguró Ángel.

"Los dos somos profesionales, trabajábamos muy bien al aire. Intentaba acercarse, alguna vez intentó en el corte, pero como me había echado y me había parecido una falsedad lo que había hecho, yo estaba enojado y en ese momento no le hablé... Yo me enojo cuando me traicionan", agregó el conductor de LAM sobre su ex compañera de trabajo.

"Es bella, pero loca. No le creo nada, hay cosas que sí, pero ella es muy del acting. Es actriz, dice las cosas como nadie, es una gran laburante, yo como profesional no tengo nada para decir porque la vi romperse el alma y sufrir por su programa muchas noches, irse estresada, llorando", cerró Ángel.