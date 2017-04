ATE Santa Cruz les apunta a los Kirchner y al gobierno nacional

“Queremos que el gobierno provincial se haga cargo: es muy difícil vivir el día a día en una provincia donde todo es más caro y sin contar con tu salario. Es una provincia rica que genera recursos y los ciudadanos no se benefician de esa riqueza que genera la provincia. Y el gobierno nacional, por su parte, no puede mirar para el costado y tiene responsabilidad también”, remarcó Pellegrini.

Desde otro ángulo, el sindicalista señaló que ATE rechazará un eventual “achique del Estado” en función de que la gobernadora pretenda reorganizar las arcas provinciales y afirmó que una decisión de ese tipo generará “una tensión social que va a desmadrar aún más la situación. Si el Gobierno va a echar trabajadores públicos a la calle, ¿adónde los mandás? Los sucesivos gobiernos (provinciales) no crearon, no supieron implementar y generar otras fuentes de trabajo con políticas adecuadas”, sentenció. Además, Pellegrini remarcó que no se puede “achicar el Estado de un día para el otro, lleva años y tiene que ser una estrategia. Tiene que ser a nivel nacional y provincial”. Subrayó que la posición de ATE frente a la coyuntura santacruceña es “netamente sindical e independiente del poder político y económico”, a la vez que repudió la “brutal represión” registrada el sábado pasado, en ocasión de que personas forzaron la entrada a la residencia oficial de la gobernación de Santa Cruz en Río Gallegos.

A manera informativa, el secretario consignó que se trata de unas 60 mil personas con empleos estatales en Santa Cruz, sumando a policías, jubilados, empresas del Estado y administración central.

Carpa y olla popular

Empleados públicos santacruceños, entre ellos maestros, médicos y judiciales, instalaron ayer una carpa y una olla popular sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, en una protesta por la acción de la policía provincial durante los disturbios ocurridos el fin de semana frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner. Esta protesta se enmarca en un paro de 24 horas de la CTA Autónoma Santa Cruz. Además, los directivos docentes no abrieron las escuelas.