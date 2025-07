Cuál es el auto con más kilómetros recorridos en la historia y su final inesperado

Irv Gordon , oriundo de la localidad costera de Long Island, se subió por primera vez al auto cuando tenía 26 años. Por trabajo tenía que recorrer unos 200 kilómetros por día , y así fue que, de a poco, la conexión entre hombre y máquina fue creciendo. Pero no quedaría ahí.

El vehículo, una elegante cupé de dos puertas, se transformó en su compañero inseparable . Gordon viajó por todos los Estados Unidos y en un acto casi paternal con el bólido lo hasta lo llevó hasta Suecia , cuna del modelo. Mientras tanto, el odómetro no paraba de sumar ceros ; para 1998, el auto ya había alcanzado los 2,7 millones de kilómetros .

Un récord de kilómetros con el Volvo P1800 S

La historia siguió a ese ritmo: en 2002, el Volvo y Gordon fueron protagonista de un acto en la icónica esquina de Times Square de Nueva York al superar los 3,2 millones de kilómetros, y un buen día ingresó al Libro Guinness de los Récords como el auto con más rodaje con un mismo dueño; en total, acumuló 5,25 millones de kilómetros en 52 años.

Volvo P1800 S Gordon 2.jpg Récord mundial: junto a su dueño, este Volvo viajó por todo Estados Unidos y hasta visitó Suecia, la casa de la marca.

Presentado en 1960 en Bruselas, el P1800 se ganó un lugar en la cultura popular gracias a la serie británica El Santo. Con un motor de 1.800 cm³ y un diseño atractivo, el modelo conquistó a muchos. Gordon, sin embargo, lo llevó a otro nivel: su logro no solo destacó la durabilidad del vehículo, sino también la dedicación de su propietario.

Un final abrupto para una hazaña única

Con su amor por su P1800 S, Gordon se convirtió en un auténtico embajador de Volvo: luego del evento en Times Square, la historia los llevó incluso hasta el programa de Jay Leno, todo un ícono de la televisión estadounidense (y gran aficionado a los autos de colección), elevando exponencialmente su fama. Y la propia marca sueca, atenta a lo sucedido, lo reconoció obsequiándole un C70.

Volvo P1800 S Gordon 3.jpg El Volvo P1800 S de Irv Gordon mostró con creces la durabilidad y confiabilidad que hicieron famosos a los autos de la marca sueca.

Aquel no sería el último contacto entre Gordon y la terminal con sede central en Gotemburgo: en 2013, unieron fuerzas para que el profesor, ya jubilado, pudiera superar la barrera de las 3 millones de millas (4,8 millones de kilómetros) en un viaje a Alaska. Como premio, recibió otro regalo: un XC60.

Sin embargo, un día de 2017, la historia dio un giro inesperado cuando su esposa, Nancy, le pidió prestado el auto para ir al supermercado. “Inicialmente se lo iba a llevar ella sola, pero no me pude quedar tranquilo y fui con ella", relató en su momento Gordon. "Le dije que manejara porque me dolían las piernas y lo que pasó después es muy difícil de recordar", lamentó.

Volvo P1800 S Gordon 4.jpg En El Santo (1962-1969), Roger Moore interpretó a Simon Templar, un ladrón de guante blanco que manejaba un Volvo P1800 S.

En efecto, durante el viaje ocurrió lo impensado: Nancy aceleró a máxima velocidad con el freno de mano puesto, un error que terminó fundiendo el motor del Volvo, dejando el odómetro detenido en los 5,25 millones de kilómetros definitivos que completaron el récord.

Gordon, devastado, sufrió un ataque de nervios y terminó internado. Y un año después, en 2018, murió. Así, su Volvo, símbolo de una hazaña única, quedó detenido para siempre, y la marca sueca perdió a su mayor embajador. Pero así y todo, la historia del P1800 S sigue siendo un testimonio de resistencia y lealtad.

Es que, en definitiva, la hazaña de Gordon demuestra cómo un auto puede trascender su función original de llevar y traer personas. Con 5,25 millones de kilómetros, el Volvo P1800 S, este representante de los autos antiguos es un clásico de clásicos, no solo marcó un récord, sino que también reflejó la pasión de un hombre por su compañero de ruta. Por eso su final, aunque trágico, no opaca una historia irrepetible.