Cuál es el precio actualizado de la Toyota SW4 0 kilómetro en octubre 2025

Este SUV se fabrica en la planta bonaerense de Zárate y fue inspirada en la icónica Hilux. Cuál es el ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Toyota SW4 se mantiene como uno de los SUV medianos más elegidos en Argentina gracias a su combinación de potencia, confort, seguridad y confiabilidad. Con capacidad para siete pasajeros y un enfoque pensado tanto para el uso familiar como para la aventura fuera del asfalto, se mantiene en el tope del segmento D. La última actualización trajo mejoras de diseño y más tecnología, sin modificar la receta mecánica que la convirtió en un clásico. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Su estructura sólida , el probado motor turbodiésel 2.8 de 204 CV con 500 Nm de torque, la tracción 4x4 con reductora y la reputación de la marca japonesa la consolidan como una opción atractiva frente a sus rivales. Además, el confort interior, la conectividad completa y el paquete de seguridad Toyota Safety Sense refuerzan su posición como SUV de referencia en el mercado nacional.

Fabricada en la planta bonaerense de Zárate y derivada de la pickup Toyota Hilux, la SW4 mantiene su enfoque en la robustez y la confiabilidad mecánica. El rediseño más reciente actualizó su estética exterior, con parrilla, paragolpes y llantas renovados que le dan una imagen más moderna sin perder el carácter aventurero.

Versiones y características de la Toyota SW4

La gama de la SW4 está pensada para distintos perfiles: desde quienes priorizan el confort familiar y la seguridad, hasta quienes buscan prestaciones todoterreno y un equipamiento más sofisticado.

Todas las versiones comparten el mismo conjunto mecánico: un motor turbodiésel 2.8 litros con 204 CV y 500 Nm de torque, caja automática de seis velocidades y tracción 4x4 desconectable con reductora. Esta configuración le otorga buena respuesta en ciudad, gran eficiencia en ruta y un desempeño confiable fuera del camino.

En materia de confort, ofrece climatizador bizona, butacas tapizadas en cuero con ventilación, portón trasero eléctrico y sistema de audio JBL con 10 parlantes y subwoofer. El sistema multimedia incluye una pantalla táctil de 9” con conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y visión 360°, entre otros.

Toyota SW4 GR Sport Toyota SW4 GR-Sport. Toyota

En seguridad, se destaca el paquete Toyota Safety Sense con alerta de precolisión, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. Además, incorpora 7 airbags, control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC), asistente de arranque y descenso en pendientes, control de balanceo de tráiler, frenos ABS con distribución electrónica y anclajes ISOFIX.

Equipamiento y ventajas destacadas

Más allá del número en la lista de precios, la SW4 sigue sumando puntos por características que la diferencian en su segmento:

Seguridad activa y pasiva completa, con hasta 7 airbags y ADAS Toyota Safety Sense.

Auténtica capacidad off-road, con selector 4x4, reductora y ayudas electrónicas (A-TRC, HAC, DAC).

Confort y tecnología acordes al rango de precio: tapizados de cuero, portón eléctrico, climatizador bizona y sistema JBL en versiones superiores.

Red de posventa amplia y valor de reventa destacado, un diferencial clave frente a otros SUV importados.

Cuánto cuesta una Toyota SW4 en octubre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca, la lista oficial vigente para octubre 2025 queda así:

SW4 SRX 4x4 2.8 AT : $80.113.000

: $80.113.000 SW4 Diamond 4x4 2.8 AT : $80.880.000

: $80.880.000 SW4 GR-Sport 4x4 2.8 AT: $85.013.000

Estos valores corresponden a precios sugeridos de fábrica y no incluyen gastos de flete, patentamiento,