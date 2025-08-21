El examen de manejo más difícil del mundo: esta es la prueba más exigente para sacar la licencia

Un video que se viralizó muestra la enorme dificultad que presenta el circuito para rendir el práctico necesario para obtener la licencia de conducir.

Un video muestra lo que muchos presentan como el examen de manejo más exigente del planeta. La escena transcurre en China y muestra un circuito angosto, lleno de maniobras precisas, que deja en evidencia por qué tantos lo consideran “imposible”. La comparación surge sola: mientras acá se busca simplificar, en aquel país la habilitación para sacar la licencia de conducir exige una destreza quirúrgica.

Como acá, en China no alcanza sólo con estudiar la teoría: la práctica es la vara que define quién está listo para salir a la calle. Pero es una vara que colocan muy alta. En la pista, de un solo carril y sin margen para errores, el aspirante debe completar un trazado sin tocar las líneas. Manejar es un oficio serio y cuando se trata de sacar el registro , la evaluación debe ser rigurosa.

Lo llamativo del circuito es la combinación de maniobras clásicas (las que todo conductor debería dominar para cuidar su vida y la de los demás) con un nivel de exigencia que no perdona distracciones. No hay música fuerte, ni gritos, ni trucos: hay control del auto, mirada puesta en el recorrido y la convicción de que la calle se respeta. En tiempos de apuro, este tipo de examen de manejo recuerda una idea tradicional pero vigente: prudencia primero .

Cómo es en China el examen de manejo “más difícil del mundo”

En el video se ve cómo la práctica se desarrolla en una pista cerrada y muy angosta. El aspirante inicia con un zigzag suave para “entrar en calor” y enseguida enfrenta una curva cerrada que debe tomar sin salirse un milímetro. Luego llega el primer filtro serio: estacionar a 90° en una sola maniobra. Nada de correcciones infinitas: o sale bien, o no hay licencia.

Superado ese paso, aparece un dibujo clásico de las escuelas de manejo: la doble rotonda en forma de “8”, que se hace hacia adelante y sin tocar las líneas. A continuación, el conductor debe superar dos curvas amplias en reversa, siempre dentro de los límites pintados. La precisión manda: una rueda que pisa afuera, y chau examen de manejo.

Examen de manejo en CABA En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno pone autos para realizar los exámenes de la licencia de conducir. Foto: GCBA.

Como si faltaran desafíos, el circuito suma un tramo peculiar: cruzar un “puente” marcha atrás y luego resolver un estacionamiento paralelo, también en una sola maniobra. El cierre es didáctico: salir ordenado y estacionar de frente para dar por terminada la prueba. Nada de velocidad; todo es control, método y respeto por las reglas, la base de cualquier registro responsable.

Zigzag, figura en ocho, estacionamientos y reversa en curvas son maniobras que, si se incorporan con disciplina, mejoran la seguridad vial de todos.

Licencia de conducir: ¿Y cómo es la práctica en la Argentina?

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el examen de manejo sumó conducción en calle (200–300 metros, recorrido señalizado, unos 15 minutos) con autos doble comando, cámaras y geolocalización monitoreada en tiempo real. En paralelo, el teórico se volvió más exigente (de 30 a 40 preguntas). Es un paso en la dirección correcta: evaluar mejor para entregar el registro a quienes realmente están preparados.